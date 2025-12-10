La giornalista 52enne e il marito 47enne entrambi ospiti ad Atreju nei giardini di Castel Sant’Angelo

“Quando ci siamo messi insieme abbiamo chiesto ai nostri uffici stampa di non aggiornarci sul gossip”

Da sempre suscitano curiosità, eppure Ilaria D’Amico e Gigi Buffon preferiscono vivere una vita reale. La giornalista lo dice senza problemi al Corriere della Sera. Lei e il marito 47enne saranno entrambi ospiti ad Atreju, nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. La 52enne sul palco parlerà di odio politico e libertà di pensiero, l’ex portiere di Juventus e Nazionale, oggi capodelegazione e direttore sportivo azzurro, discuterà invece del ruolo degli oratori nella formazione dei giovani. “Non siamo ansiosi di uscire sui giornali”, precisa Ilaria al quotidiano.

''Non siamo ansiosi di uscire sui giornali'': Ilaria D’Amico e Gigi Buffon preferiscono vivere una vita reale

La D’Amico e Gigi rimangono una coppia molto riservata. Sui social spiega: “L’unica difesa è non leggerli. Sono sempre rimasta distaccata dalle critiche, anche da quelle positive, così non rischiavo di montarmi la testa. Su quella giostra non ci sono mai salita”.

La loro privacy ha sempre rischiato di essere intaccata dai paparazzi. Ilaria chiarisce: “Per i primi 8 o 9 di questi 11 anni insieme, erano con noi 12 ore al giorno. All’inizio qualche attrito c’è stato. Specie quando me li ritrovavo fuori dalla scuola di mio figlio. Oggi ci convivo. Però mi fanno ridere certi personaggi che si lamentano dei commenti sui social e poi si fotografano in ogni momento della loro vita”.

La giornalista 52enne e il marito 47enne entrambi ospiti ad Atreju nei giardini di Castel Sant’Angelo

Buffon e la moglie rimangono coi piedi per terra. Ilaria rivela: “Quando ci siamo messi insieme abbiamo chiesto ai nostri uffici stampa di non aggiornarci sul gossip. Preferiamo vivere una vita reale. Non siamo ansiosi di uscire sui giornali, non siamo mondani né due che sgomitano per apparire”. Sono pronti a godersi la loro giornata nella Capitale durante il prossimo weekend.