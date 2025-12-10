''Ho tolto i punti'': l’ex Non è la Rai Ilaria Galassi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica, ecco quale

Nelle sue IG Stories si mostra prima nello studio del chirurgo plastico e poi a casa

E’ contenta di averlo fatto. L’ex volto di Non è la Rai Ilaria Galassi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Nelle sue IG Stories si mostra prima nello studio del chirurgo plastico e poi a casa. La 49enne, al Grande Fratello nella scorsa edizione insieme a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, è molto soddisfatta del risultato. Ha deciso di correggere i segni dell’invecchiamento intorno agli occhi con una blefaroplastica superiore.

Le rughette e le palpebre leggermente cadenti non le piacevano affatto: le davano un aspetto stanco. Quindi ha voluto fortemente l’operazione. Ilaria con ancora i segni ben visibili del bisturi nel primo video dice: “Sono venuta qui in studio da Andrea Bitonti a togliermi i punti”.

Una volta tornata nella sua abitazione la Galassi si fa vedere nuovamente. “Eccomi, sono tornata a casa, ho tolto i punti, e sono molto, molto felice del lavoro che mi ha fatto Andrea Bitonti, che è un chirurgo plastico meraviglioso. Lui, oltre a operare a Roma, opera anche in Calabria, e il suo studio è in via del Babuino 46: grandissima professionalità, serietà e pulizia”.

Ilaria, sorprendentemente, poi si sfoga: “Io comunque vi sto dicendo questa cosa mentre sono sul water a fare la cacca e spero che la mia cacca sia rosa, perché in giro è pieno di mer*a, ma uno schifo totale, falsità totale, finzione totale, apparire per quello che uno non è, quindi la coerenza, ragazzi, non c’è. Comunque ringrazio ancora Andrea Bitonti, ti voglio bene“.