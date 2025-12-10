''Quant’è bello poter contare su di voi'': Melissa Satta reduce dall’influenza al ristorante con le amiche vip

Acciaccata ritrova a cena Juliana Moreira, Thais Wiggers e Marica Pellegrinelli

A casa per tre giorni con il termometro che saliva su. Melissa Satta, reduce dall’influenza, finalmente esce di casa a Milano: va al ristorante per una reunion che le fa bene al cuore. Si ritrova con le amiche vip. Sul social, nelle Storie, sorride seduta al tavolo con Thais Wiggers, Juliana Moreira e Marica Pellegrinelli.

“Dopo 3 giorni di febbre a 39 sono riuscita ad andare dal dottor Michele Bonaccorso che è riuscito a farmi stare meglio con l’ozono terapia e una flebo di vitamine - scrive la 39enne - Capisco che per molti sia ancora un modo particolare per curare o stare meglio, ma vi assicuro che funziona davvero e aiuta per tante cose”. Ringrazia il medico che da anni si prende cura di lei.

Gli scatti nel locale immortalano Melissa accanto a Thais. La brasiliana sua coetanea, che condivide l’immagine, sottolinea: “Amicizia nel tempo. Quant’è bello vedersi sempre, poter contare su di voi, potervi raccontare e ascoltarvi”.

Di fronte a loro ci sono Marica e Juliana, rispettivamente 37 e 43 anni. Le quattro si divertono anche a ironizzare con uno scatto in cui tutte fanno smorfie. “La nostra foto migliore”, sottolineano divertite.

Niente trucco, volto acqua e sapone e abbigliamento super casual per le showgirl. Tre di loro sono state volti di Striscia la Notizia. L’'intrusa’ è la Pellegrinelli, top model richiesta, ex moglie di Eros Ramazzotti. Lei con tg satirico di Antonio Ricci non ha mai avuto a che fare, ma ha costruito con le altre un rapporto sincero e aperto nel corso degli anni: si vogliono tutte molto bene.