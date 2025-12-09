In un messaggio nelle sue IG Stories svela il suo “fioretto” per evitare una “dipendenza malata”

La cantante desidera essere più concentrata con le persone reali che ha accanto

Laura Pausini esce col brano "Ritorno ad Amare" e, come svela lei stessa, fa “qualcosa di concreto” per se stessa. La cantante dice addio ai social e cambia pure numero di telefono. Il continuo guardare lo schermo del cellulare le stava portando a una “dipendenza malata”. “Mi causava stress e ansia”, confessa.

''Stress e ansia'': Laura Pausini dice addio ai social e cambia pure numero di telefono

“Nelle ultime settimane, con l'arrivo di Ritorno ad Amare, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi”, esordisce l’artista. "Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social perché mi stavano creando una dipendenza malata e ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari”, spiega la 51enne.

“Ne avevo e ne ho bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress - prosegue Laura - A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi. Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non a quella artificiale dello smartphone”.

La Pausini chiarisce come rimane in contatto con i fan: "Ogni tanto passo da qui con i cellulari dei miei collaboratori perché non voglio perdere il contatto con voi, anche se da sempre mi faccio conoscere attraverso le canzoni che canto e questo mi unisce a voi in un modo speciale, che solo la musica può creare. Oggi sono entrata 10 minuti e ho fatto un giro sui vari social leggendo notizie che non riguardano me e ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata”.

Poi lancia un’avvertimento al suo pubblico e non solo: “Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio. State facendo qualcosa anche voi per ritornare ad amare voi stessi?”.