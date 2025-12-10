In una foto condivisa in cui posa col marito e la primogenita la 34enne mostra il pancione

Loris Karius sorride con la mano posata dolcemente sul ventre della moglie

Insieme ai suoi affetti più cari sul divano sorride e scopre il segreto più dolce, custodito gelosamente finora. Diletta Leotta annuncia la sua seconda gravidanza: sarà mamma bis. Sul social posta una foto in cui è immortalata insieme alla primogenita e al marito Loris Karius e mostra il pancione. “Aria sta per diventare una sorella maggiore”, scrive nel post condiviso con lo sportivo sposato il 22 giugno 2024.

''Aria sta per diventare una sorella maggiore'': Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza

Il calciatore tedesco è al settimo cielo. Ha la mano dolcemente posato sul ventre della conduttrice 34enne. Con loro c’è la figlioletta che la siciliana ha messo al mondo il 16 agosto 2023, lo stesso giorno del suo compleanno. Pure lei ha la manina dov’è racchiuso il bebè. “Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello - scrive Diletta - Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”. Nello scatto di famiglia, che arriva prima delle festività ormai alle porte, c’è pure Lillo, il piccolo Pomerania, legatissimo alla presentatrice.

La Leotta non ha mai nascosto il sogno di avere altri bambini. Ospite a Verissimo, aveva confessato: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”. E così è stato, nel momento forse più dolce dell’anno, quello dei sogni e di Santa Claus.