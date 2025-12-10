''Il mio primo shooting per W Magazine'': Matilde Lucidi scala la vetta da modella, Bianca Balti “mamma orgogliosa”, foto

La 18enne posa quasi irriconoscibile per la prestigiosa rivista americana di moda e cultura

Matilde Lucidi scala sempre più la vetta da modella, seguendo appieno le orme materne. “Il mio primo shooting per W Magazine”, scrive sul social, accompagnando le parole con alcune foto in cui si prepara per il set della prestigiosa rivista americana di moda e cultura, pubblicata da Condé Nast, che offre uno sguardo approfondito sul mondo dello stile mondiale. Bianca Balti è una “proud mama”, come sottolinea lei stessa. nelle sue Storie

La top model 41enne è fiera della sua primogenita 18enne che posa quasi irriconoscibile per un giornale tra i più sofisticati e acclamati del pianeta. “Ma che figa è questa storia!”, commenta galvanizzata. Matilde è entusiasta. “IL MIO PRIMO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER WMAG!!! AHHHHH! E’ stato un vero onore scattare con il team migliore. Grazie a tutti coloro che hanno reso questa giornata così speciale”, fa sapere.

Il look della ragazza è particolarissimo

Matilde ha sfilato a ottobre scorso per Dior, la madre ha iniziato due anni dopo, a 20 anni. Poi le due si sono prese in coppia pure la digital cover di Vogue. Intervistata per l’occasione, quando le è stato chiesto cosa l’avesse spinta a diventare modella, ha detto: “Sono sempre stata estremamente appassionata di moda, mi sono sempre vestita da sola, non ho mai permesso ai miei genitori di scegliere al posto mio cosa avrei dovuto indossare. Inoltre, accompagnando mia madre sul set fin da quando sono piccola, sono sempre stata molto curiosa, con la voglia di esplorare, perché tutto ciò che riguarda la moda mi ha sempre affascinata”.



“La mia preoccupazione principale è sempre stata lei. Il suo benessere, la sua felicità, il senso di conforto in quello che stavamo facendo. Ha un'età in cui potrebbe non vedere sempre che ho a cuore i suoi migliori interessi, e so che un po' di ribellione fa parte della crescita, ma spero che quando si guarderà indietro, vedrà chiaramente che tutto quello che ho fatto, e che faccio, è spinto dall'amore. Sogno solo il meglio per lei”, ha sottolineato Bianca. E’ mamma pure di Mia, 10 anni e mezzo.