Daniele Prolli, figlio primogenito di Veronica Peparini e l’ex Fabrizio, compie 18 anni: le dediche dei genitori

E’ un 10 dicembre impossibile da dimenticare. Daniele Prolli, il figlio primogenito di Veronica Peparini e dell’ex Fabrizio Prolli, compie 18 anni. Sul social arrivano le dediche dei genitori, letteralmente innamorati del ragazzo.

“Sempre un po’ più via da me… - scrive la 54enne - ma come vola il tempo amore mio…18 ed era ieri che eri piccolo, piccolo mio!!! Amo il ragazzo che sei diventato e ti guardo con orgoglio e fierezza, e, a modo tuo, cambierai e cadrai, ma io ci sarò sempre sempre sempre e per sempre! Auguri amore mio. Mamma”.

“Io non so quando sia successo, ma ho battuto gli occhi, mi sono girato e oggi compi 18 anni… Mi sono innamorato di te dal primo istante in cui mi hai stretto il dito… e da lì hai insegnato più tu a me ad essere genitore che io a te a comportarti da bravo figlio. Hai un carattere tutto tuo, a volte spinoso e schivo, a volte tremendamente coinvolgente. Sai colmare i vuoti di chi ha la fortuna di entrare nel tuo cuore. Sappi che nel mio hai un posto prioritario, e per te ci sarò sempre. Sarai sempre il mio Jack, re delle zucche. Papà”, le fa eco il 40enne.

Anche Andreas Muller, 29 anni, che ha sposato la coreografa prima civilmente lo scorso luglio e poi con rito civile il 29 settembre, ha parole importanti per Daniele: “Buon compleanno al neo 18enne più bello d’Italia. Ho stima di te. E, cosa più importante, ti voglio bene grande uomo”. Sul social arrivano pure gli auguri di zio Giuliano Peparini.

La professoressa di Amici è anche madre di Olivia, 13 anni, lo scorso marzo, avuta sempre da Fabrizio, e delle gemelle Penelope e Ginevra, 1 anno e 7 mesi, nate dalla lunga relazione con Andreas, suo ex allievo nel talent di Maria De Filippi.