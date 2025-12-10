Il danzatore 21enne in passato si è già innamorato di persone più grandi di lui

Nikita Perotti fa sognare i fan e non solo. A Chi parla del feeling che lo lega alla sua compagna di pista a Ballando con le Stelle, Andrea Delogu. Il danzatore 21enne in passato si è già innamorato di persone più grandi e ammette: “Potrebbe ricapitare”. Con la 43enne si è creato un legame profondo soprattutto dopo la tragedia che la conduttrice ha vissuto quando è morto il fratello di appena 18 anni a causa di un terribile incidente sulla moto.

''Potrebbe ricapitare'': Nikita Perotti parla del feeling che lo lega ad Andrea Delogu e fa sognare i fan

“Andrea è una persona pura, vera, genuina. E poi è molto diretta, quando ti vuole bene, ti dice le cose come stanno, perché vuole sempre il tuo meglio”, spiega il ragazzo. Poi aggiunge: "Mi sono innamorato di persone più grandi di me. E potrebbe ricapitare”.

“Per me il nostro feeling è tutto vero - prosegue il ballerino - Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. E’ qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi un qualcos’altro, perché nella vita ‘mai dire mai’”.

Nikita è stato accanto ad Andrea nel momento devastante del lutto. Si vedono anche fuori dal programma: “Ci vediamo spesso, soprattutto la sera. Per mangiare. Adoriamo mangiare”. A prescindere come finirà lei rimarrà sempre nel suo cure, parole sue.