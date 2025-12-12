''Un suo investimento in termini maggiori'': Andreas Muller parla della nuova casa acquistata con Veronica Peparini

Il ballerino e coreografo sottolinea che a mettere più soldi per realizzare il progetto è stata la moglie

In un nuovo reel aggiornano i fan sui lavori di ristrutturazione della loro magione. Andreas Muller nel video condiviso sul social insieme alla moglie parla della nuova casa acquistata con Veronica Peparini. “Ci tengo a dirlo: è stata una sua scelta e un suo investimento in termini maggiori”, sottolinea il ballerino e coreografo. Ci tiene a chiarire che la professoressa di Amici 54enne è stata quella nella coppia a mettere più soldi per realizzare il progetto.

Il 29enne e Veronica desiderano mostrare l’immobile che piano piano si va delineando. “Il solito vlog stile SANDRA e RAIMONDO. Quest’anno con grande impegno, tante rinunce e amore per la nostra famiglia, stiamo realizzando i sogni che avevamo: matrimonio fatto. Negozio aperto. Ora manca l’ultimo step… CASA NUOVA. Le bimbe non sanno ancora niente, non vediamo l’ora di portarcele. Siamo sicuri che arriveremo anche alla fine di questa lunga avventura”, scrivono, presentando il loro video e ringraziando l’architetto e l’impresa che si sta occupando dell’immobile.

“Vi abbiamo portato qui che era tutto grezzo: vediamo adesso a che punto siamo”, spiega Veronica. “Sta già prendendo più forma casa, adesso già si vede”, precisa Andreas entusiasta. Si passa da un ambiente a un altro. Muller indica dove sono i pavimenti che andranno ancora posati. Fa notare che i pacchi sono contrassegnati dalla scritta a pennarello: “Pavimento appartamento Peparini Veronica”. E quindi puntualizza: “E ci tengo anche a dirla questa cosa, perché, ovviamente, vabbè, sarà casa nostra, però è stata una sua scelta e anche un suo investimento in termini maggiori”.

Veronica è abbastanza in ansia, dato che mancano ancora delle cose e hanno ordinato cucina e scala tardissimo: spera che la casa sia pronta presto. “Cosa mi aspetto da questa casa? Che sia la casa dei nostri sogni”, dice speranzosa, incrociando le dita sui tempi previsti.