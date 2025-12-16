''Quanto ti ho desiderato'': Raffaella Fico rompe il silenzio dopo il terribile lutto che l'ha colpita

Ieri, 15 dicembre, il tragico annuncio del compagno Armando Izzo: i due hanno perso il loro bambino

La showgirl 37enne è devastata: era incinta di 5 mesi di un maschietto, Vincenzo Jr.

Raffaella Fico, dopo il terribile lutto che l’ha colpita, rompe il silenzio sui social. Nelle sue Storie pubblica l’immagine di un angelo e scrive: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori. Il nostro piccolo leoncino vola alto”. Ieri, 15 dicembre, è arrivato il tragico annuncio di Armando Izzo: la 37enne e il 33enne hanno perso il loro bambino. La showgirl napoletana era incinta di 5 mesi di un maschietto, Vincenzo Jr., questo il nome scelto.

La Fico vive nel suo dolore. Già mamma di Pia, 13 anni, avuta dall’ex Mario Balotelli, aveva fortemente gioito per questa nuova vita che portava in grembo. Al momento, devastata, non chiarisce le cause dell’aborto. Ha accanto Izzo, che cerca di sollevarla dal dolore intenso che prova insieme a lui.

Il compagno Armando Izzo cerca di consolarla e guardare avanti insieme a lei

Il calciatore nelle sue IG Stories condivide un’immagine in cui la bacia con passione sul collo e sottolinea: “Hai creduto in me fin da subito, sai bene quello che penso di te e quello che provo per te, ma ti chiedo una cosa sola… Non perdere mail il sorriso, Vincenzo rimarrà per sempre nei nostri cuori!!”. Pubblica anche una foto in cui bacia il pancione di Raffaella. I due, tra le mura domestiche, in solitudine, cercano di trovare la forza di guardare avanti. Non è facile.