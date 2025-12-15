Diletta Leotta per la prima volta col pancione della seconda gravidanza in mostra in tv: foto

La conduttrice Dazn per essere al timone di Fuoriclasse indossa un tubino nero fasciatissimo

La domenica racconta come sempre il calcio, stavolta libera di far vedere le sue forme dopo l’annuncio

Diletta Leotta non cela più le sue forme da mamma bis. Per la prima volta al timone di Fuoriclasse la conduttrice Dazn indossa un tubino nero fasciatissimo: mostra in tv il pancione della seconda gravidanza. E’ fiera di farlo finalmente vedere, libera di gioire pubblicamente della cicogna dopo l’annuncio ufficiale arrivato via social.

Diletta Leotta per la prima volta col pancione della seconda gravidanza in mostra in tv

La siciliana 34enne ha scelto un abito sensualissimo. Il capo, drappeggiato, arriva a metà polpaccio ed è arricchito sulla scollatura da una fascia di Swarovski. Ai piedi Diletta calza sandali dal tacco a spillo vertiginoso. I capelli sono sciolti, portati come sempre leggermente ondulati con la riga in mezzo. Splendida, sicura di sé, racconta il calcio, come sempre, insieme ai suoi ospiti, felicissima per l’arrivo del bebè.

La conduttrice Dazn per essere al timone di Fuoriclasse indossa un tubino nero fasciatissimo

La domenica racconta come sempre il calcio, stavolta libera di far vedere le sue forme dopo l’annuncio

Al momento la Leotta non ha ancora confidato se il secondogenito sarà un maschietto o una femminuccia. Non ha neanche detto di quanti mesi sia incinta, se 4 o 5, svelando così la data presunta del parto, Lo scorso 10 dicembre lei e il marito Loris Karius, condividendo una foto in cui erano con la primogenita Aria, 2 anni, e il loro cagnolino Lillo ha scritto: “Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”.