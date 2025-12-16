''Sei una bugiarda'': in diretta tv scoppia una nuova lite tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini

Il contratto della 58enne a BellaMa’ è scaduto e il giornalista le ha dato il ben servito

Non è finita. A distanza di una settimana scoppia una nuova lite in diretta tv tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini. Il giornalista scopre che la showgirl farà la sua “posta del cuore stellare” in un’altra trasmissione, che non specifica. Del resto lui, col non ha rinnovato il contratto della 58enne a BellaMa', dandole il ben servito. Il 48enne però sbotta: “Sei una bugiarda!”.

Valeria entra in studio e annuncia che questa volta è lei ad aver scritto una lettera per salutare il suo pubblico, essendo la sua ultima volta . "Oggi ho voluto scrivere io una lettere a voi, che siete parte del successo del programma. La posta del cuore stellare poi diventerà erotica”. annuncia. Diaco la interrompe e chiede: "Dove?". "Non te lo posso dire", ribatte la Marini.

Pierluigi è basito e le domanda: "Hai accettato un'altra proposta televisiva?". "Sì, anche se da stasera sarà sui miei social. Tu non mi hai trattato benissimo durante l'ultima puntata", risponde la sarda. Diaco non ci sta e controbatte: "Perché non ti ho trattato benissimo? Il tuo contratto partiva a settembre e finiva a dicembre. Racconta la verità". Marini prova a glissare: "Ma ancora con questo contratto? La verità è che io ho un contratto con il pubblico". "Non è vero, dì la verità", la incalza il conduttore. "Io dico sempre la verità, non era il 15 dicembre ma fine dicembre. Non mi aspettavo che tu dicessi in diretta che non sarei tornata a fare la posta del cuore”, spiega Valeria.

La Marini finisce di leggere la sua lettera, ha parole di ringraziamento per il presentatore: "Pierluigi mi ha insegnato tante cose belle e magari in futuro le rifaremo. A volte una sana discussione può servire a capire quale strada prendere. Io l'ho capito, ci vediamo sui miei social e in un altro grande progetto".

"Il pubblico merita la verità visto che hai montato una polemica inutile. Lo sapevi già, questo non è il modo corretto di lavorare. Io non ho deciso niente, sei una bugiarda!", le ribadisce Diaco. Valeria si arrabbia: "Non te lo permetto, i chiarimenti vanno fatti dietro. Tu sei un falso". Alla fine Pierluigi prova a rimediare offrendole un mazzo di fiori e dandole un bacio, ma lei rifiuta.