Il calciatore 34enne nelle sue Storie spiega di essersi allontanato momentaneamente dalla showgirl

La 38enne a metà dicembre scorso ha perso il figlio dello sportivo, l’aborto al quinto mese di gravidanza

Non è tornato dall’ex moglie, come sussurrava qualcuno. Armando Izzo, però, ha lasciato Raffaella Fico. Il calciatore napoletano 34enne lo svela in un annuncio social, pubblicato nelle sue Storie. Si è allontanato dalla showgirl. “Mi sono preso una pausa di riflessione”, confessa.

''Mi sono preso una pausa di riflessione'': Armando Izzo ha lasciato Raffaella Fico, lo svela in un annuncio social

I due parevano innamoratissimi. La showgirl 38enne, già madre di Pia, 13 anni, avuta dall’ex Mario Balotelli, a metà dicembre scorso ha perso il bambino che portava in grembo, frutto dell’amore con Izzo: era al quinto mese di gravidanza. Il lutto, forse, ha inciso sulla rottura, che Armando non dà come definitiva.

Il difensore dell’Avellino scrive: “Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. E’ una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano”.

Il calciatore 34enne nelle sue Storie spiega di essersi allontanato momentaneamente dalla showgirl. La 38enne a metà dicembre scorso ha perso il figlio dello sportivo, l’aborto al quinto mese di gravidanza

Izzo precisa: “Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso”. E’ stato sposato con Concetta, con cui è andato all’altare nel 2017, dall’unione sono nate Anna e Vittoria. I rumor raccontano che i due si sarebbero detti addio proprio a causa di Raffaella.

Poi il giocatore conclude: “Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte”.