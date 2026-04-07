La 34enne smentisce l’ex: non è vero che si sono lasciati perché lei non voleva figli

Lei e il collega 35enne sono stati insieme circa 5 anni: ha confermato l’addio a giugno 2024

Veronica Ruggeri in tv, a Verissimo, parla del suo nuovo fidanzato, a cui è legata da un anno e mezzo: si chiama Vito. La ‘iena’ chiarisce anche sulla rottura con Nicolò De Devitiis. Lei e il collega 35enne sono stati insieme circa 5 anni: ha confermato l’addio a giugno 2024. “Non fa il mio lavoro”, svela del ragazzo che le fa battere il cuore.

''Non fa il mio lavoro'': la ‘iena’ Veronica Ruggeri parla del nuovo fidanzato e chiarisce sulla rottura con Nicolò De Devitiis

“C’è un fidanzato, da circa un anno e mezzo, si chiama Vito e non fa il mio lavoro. Fa il cantautore. Cosa canta? Indie. Io ora guardo al futuro con il mio Vito e mi auguro sempre questa serenità. Lui è una bella persona, ed è una bella storia. Lui appoggia me in tutto quello che faccio e io faccio lo stesso con lui. Siamo complici perfetti”, confida l’inviata del celebre programma di Italia 1.

“Con Vito ci siamo conosciuti sei anni fa - racconta Veronica - Si è tuffato nei miei capelli chiedendomi che shampoo usassi. Quando mi sono lasciata, dopo un po’ mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi”. L’ironia dell’uomo ha fatto centro: “Tra noi è stato quasi un colpo di fulmine”.

La 34enne smentisce l’ex: non è vero che si sono lasciati perché lei non voleva figli. Lei e il collega 35enne sono stati insieme circa 5 anni: ha confermato l’addio a giugno 2024

Sulla separazione da Nicolò, la Ruggeri smentisce le parole di lui. Non è vero che si sono lasciati perché non voleva dei figli, come lasciato intendere: “Dopo quell’intervista ci siamo sentiti. Per un attimo mi sembrava di aver capito che avesse parlato del fatto che non volessi figli, ma non è mai stato un tema nella nostra storia. Forse ha sbagliato a parlare o non si è capito bene, ma se è finita non è per i figli, che non era proprio un tema. Probabilmente intendeva dire che ci siamo lasciati perché non eravamo giusti l’uno per l’altra”.

Da un anno e mezzo è legata a Vito che fa il cantautore

“Doveva andare così, era finito tutto. A un certo punto era semplicemente finito tutto, non eravamo destinati a restare insieme - aggiunge Veronica - Ora ci rispettiamo, siamo felici, abbiamo mantenuto un rapporto di conoscenti senza inimicizie di alcunché. Non siamo amici né nemici". Pensa in realtà alla maternità: “Mi piacerebbe molto, ci sto pensando. Me lo auguro tanto. Mi auguro di costruire una famiglia un po’ come la mia”.