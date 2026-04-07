E’ innamorata di Alessandro Cutrera: le piacerebbe renderlo padre, ma può farlo solo con la maternità surrogata

La 42enne aveva fatto il social freezing, a causa del cancro alle ovaie poi le è stato asportato l’utero

Matilde compirà 19 anni il prossimo 6 maggio, Mia ha 10 anni. Bianca Balti, ora che le figlie sono grandicelle, svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato a Diletta Leotta, ospite di Mamma Dilettante. “Vorrei tanto un figlio con lui”, confessa. E’ innamoratissima del fidanzato Alessandro Cutrera: le piacerebbe renderlo padre, ma può farlo solo con la maternità surrogata. Potrebbe realizzare il suo sogno grazie agli ovociti congelati. Aveva fatto il social freezing, a causa del cancro alle ovaie poi però le è stato asportato l’utero.

''Vorrei tanto avere un figlio con lui'': Bianca Balti svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato

“Vorrei tanto avere un figlio con lui, poi lui non ha bambini. Mi piacerebbe tanto vederlo padre, vivere questa cosa con lui. Anche se è già bravissimo con le mie figlie: è molto responsabile. Io, invece, sono una loro ‘schiava’. Le amo così tanto e non riesco a nasconderlo, soprattutto la piccola se ne approfitta… Lui mette in riga certe situazioni”, spiega la modella.

E’ innamorata di Alessandro Cutrera: le piacerebbe renderlo padre, ma può farlo solo con la maternità surrogata. Lo confessa a Diletta Leotta, ospite di Mamma Dilettante

La Leotta le domanda se stia seriamente pensando a un altro figlio. Bianca replica: “A me piacerebbe moltissimo, magari un giorno adotto: tutte le possibilità sono sul tavolo e aperte”. La top model è legata all'ex pilota, esperto in investimenti finanziari, dal giugno del 2024. Sono ormai inseparabili.