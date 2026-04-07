''Vorrei tanto avere un figlio con lui'': Bianca Balti svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato

- E’ innamorata di Alessandro Cutrera: le piacerebbe renderlo padre, ma può farlo solo con la maternità surrogata
- La 42enne aveva fatto il social freezing, a causa del cancro alle ovaie poi le è stato asportato l’utero
Matilde compirà 19 anni il prossimo 6 maggio, Mia ha 10 anni. Bianca Balti, ora che le figlie sono grandicelle, svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato a Diletta Leotta, ospite di Mamma Dilettante. “Vorrei tanto un figlio con lui”, confessa. E’ innamoratissima del fidanzato Alessandro Cutrera: le piacerebbe renderlo padre, ma può farlo solo con la maternità surrogata. Potrebbe realizzare il suo sogno grazie agli ovociti congelati. Aveva fatto il social freezing, a causa del cancro alle ovaie poi però le è stato asportato l’utero.
“Vorrei tanto avere un figlio con lui, poi lui non ha bambini. Mi piacerebbe tanto vederlo padre, vivere questa cosa con lui. Anche se è già bravissimo con le mie figlie: è molto responsabile. Io, invece, sono una loro ‘schiava’. Le amo così tanto e non riesco a nasconderlo, soprattutto la piccola se ne approfitta… Lui mette in riga certe situazioni”, spiega la modella.
La Leotta le domanda se stia seriamente pensando a un altro figlio. Bianca replica: “A me piacerebbe moltissimo, magari un giorno adotto: tutte le possibilità sono sul tavolo e aperte”. La top model è legata all'ex pilota, esperto in investimenti finanziari, dal giugno del 2024. Sono ormai inseparabili.