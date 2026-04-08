L’attrice, cantante e conduttrice napoletana sceglie di celebrare il compleanno in alta quota

Con lei immancabile la presenza del marito Enrico Griselli, sposato nel 2010, e la figlia 13enne Giulia Tosca

Un lungo post e un carosello di immagini che raccontano il suo giorno speciale lo scorso 4 aprile. Serena Autieri festeggia 50 anni con la famiglia nel suo luogo del cuore. “Ho festeggiato un traguardo importante… 50! Ed è avvenuto in un posto che amo profondamente: casa”, scrive. L’attrice, cantante e conduttrice napoletana sceglie di celebrare il compleanno in alta quota al Lagaciò Hotel Mountain Residence a San Cassiano, frazione del comune di Badia, in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti in Alto Adige. Con lei immancabile la presenza del marito Enrico Griselli, sposato nel 2010, e la figlia 13enne Giulia Tosca. Non possono mancare gli amici più cari e i parenti.

''E’ avvenuto in un posto che amo profondamente'': Serena Autieri festeggia 50 anni con la famiglia nel suo luogo del cuore, ecco dove

Elegantissima, con indosso un abito tutto paillettes dorato firmato Ermanno Scervino, sandali ai piedi, illuminata dai gioielli di Roberto Coin, Serena spegne le candeline, poi si lascia immortalare con tutti gli invitati. Alle sue spalle un paesaggio incantevole e suggestivo.

Con lei immancabile la presenza del marito Enrico Griselli, sposato nel 2010, e la figlia 13enne Giulia Tosca

L’attrice, cantante e conduttrice napoletana sceglie di celebrare il compleanno in alta quota al Lagaciò Hotel Mountain Residence a San Cassiano. La foto con tutti gli invitati

La Autieri è raggiante, grata per ciò che le regala la vita. “La casa del cuore, quella fatta di affetti veri, di risate sincere e di momenti che restano”, scrive sul posto per cui ha optato per l’insolito party. “Circondata dall’amore della mia famiglia e dei miei amici cari, nella casa di Pio e Margaret…ed è esattamente così che desideravo vivere questo giorno speciale”, aggiunge.

Serena raggiante con la sua torta tra le mani

La dedica del marito trovata sullo specchio della stanza dove alloggia

“Mi fermo un attimo a guardare indietro, con gratitudine - sottolinea ancora l’artista - Per la strada fatta, per i sogni che hanno trovato voce, per ogni emozione che mi ha resa quella che sono. Celebro la vita, gli incontri, gli abbracci che sanno di casa. E celebro il presente, con il cuore pieno e lo sguardo ancora innamorato del futuro. Grazie a chi c’è stato, a chi c’è, e a chi verrà”. Non poteva desiderare di più.