L’annuncio arriva sul social: ringrazia i medici e l’equipe che l’ha assistita durante il parto

“Fatta”, scrive la 35enne, già madre di un maschietto: lei e il compagno Filippo Bonini al settimo cielo

“Fatta”, scrive, accompagnando le sue parole con un carosello di foto con cui annuncia di aver partorito. L’ex di Fedez Giulia Valentina, legata al rapper dal 2013 al 2016, è mamma bis. La 35enne ha messo al mondo la sua bimba al Mangiagalli a Milano. L’annuncio è arrivato sul social tre giorni fa. Non svela il nome della neonata, il fiocco rosa risulta evidente anche grazie ai commenti di chi le fa gli auguri.

L’ex di Fedez Giulia Valentina è mamma bis: il parto al Mangiagalli a Milano, è nata una bimba

L’influencer aveva annunciato la seconda gravidanza a luglio scorso. Ha però sempre mantenuto alta la privacy. E’ già mamma di un maschietto, nato a novembre 2024. I figli sono frutto dell’amore con il compagno Filippo Bonini, con cui sta insieme da quasi nove anni.

L’annuncio arriva sul social: ringrazia i medici e l’equipe che l’ha assistita durante il parto

“The dream team. Un grazie speciale a tutti i professionisti che ho avuto la fortuna di incontrare in Mangiagalli. In particolare al dottor Sofi e Celeste Saracino, che mi hanno accompagnato neri miei due parti - scrive Giulia - La vostra professionalità ed empatia ha reso tutto migliore”.

“Fatta”, scrive la 35enne, già madre di un maschietto: lei e il compagno Filippo Bonini al settimo cielo

E’ tornata a casa. “Mi sto riprendendo e godendo il tempo con la mia bambina. Sono più stanca rispetto alla prima volta”, confessa nelle sue IG Stories. Si mostra con la pargoletta, genitore dolcissimo. E’ raggiante, anche se ancora un po’ affaticata.