Tutta colpa dello scherzo di Raimondo Todaro che finge un malore mentre è nel ‘tugurio’ con Ibiza Altea

Scoppia la rissa verbale: la Bonas 41enne sbotta fortemente contro la comica 35enne

Tutta colpa di Raimondo Todaro che finge un malore mentre è nel ‘tugurio’ con Ibiza Altea. La produzione ha ordinano a lui e l’altra concorrente di montare dei mobili entro venerdì, il danzatore dice di avere un attacco di panico e chiede aiuto. Paola Caruso e Francesca Manzini litigano ferocemente al GF Vip e volano gli stracci. “Stai infangando tutti!”, sbotta la Bonas 41enne, che non le manda a dire alla comica 35enne.

''Stai infangando tutti'': Paola Caruso e Francesca Manzini litigano ferocemente al GF Vip e volano gli stracci

“Montiamo noi i mobili e così loro si rilassano. Hanno avuto un attacco di panico”, dice la Manzini. Antonella Elia e Alessandra Mussolini non desiderano farlo. La Caruso precisa: “Se stanno male se ne vanno. Oppure c’è il medico! I più forti vanno avanti, come nella savana”. Ed è scontro.

Tutta colpa dello scherzo di Raimondo Todaro che finge un malore mentre è nel ‘tugurio’ con Ibiza Altea

Francesca ci rimane male e rimprovera tutti di mostrare scarsa empatia e umanità. Paola diventa una furia: “Se tu dici che sei l’unica che conosce cos’è l’umanità, significa che stai dando agli altri dei cattivi. Tu stai infangando tutti. Basta, hai rotto. Guarda che è orribile quello che fai e nemmeno te ne rendi conto. Con i tuoi discorsi dai a noi delle cattive”.

Il danzatore con l'altra inquilina ascoltano tutto

La Manzini controbatte: “Fermati un attimo, non gridare. Non è orribile quello che faccio io. Perché oltre al gioco, non è bello pensare di stare vicino alle persone e aiutarle? Non credi sia bello andare oltre al gioco e ascoltare se qualcuno ha bisogno?”. L’altra però non vuole sentire ragioni: “Pensare agli altri? No! Se è così, allora torni a casa e vai alla Caritas”.

Francesca poco dopo va a sfogarsi dietro la porta del tugurio con Raimondo. Lui le dice: “Mi dispiace per quello che ha causato il mio scherzo. Io e Ibiza dalla porta abbiamo sentito quello che dicevano gli altri, che potevamo andarcene. Abbiamo anche sentito Paola Caruso che ha detto ‘che se ne vadano via se non stanno bene, oppure che chiamino un dottore. Possono anche ritirarsi’. Per fortuna Adriana, Marco, Nicolò, Raul si sono offerti di aiutarci. Diciamo che non ho avuto grandi sorprese, quelli che si sono dispiaciuti per me sono quelli che ritenevo già più vicini“.

Il caos per la discussione non si arresta

Non è finita. La Manzini torna in cucina e si accorge che si sta parlando di lei. Riferendosi a Paola si accanisce: “Per me è un atteggiamento da bestie. Se uno sta male e voi ve ne fregate è da bestie. Esagero a dire bestie? Allora sono atteggiamenti non altruisti. Urlare in faccia è una violenza. Un’aggressione così a me non piace. Ci vuole rispetto”.