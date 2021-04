Angelina Jolie è tornata a fare l’attrice non tanto per piacere, ma perché è stata costretta a mettere da parte, almeno per qualche tempo, la sua grande passione, quella della regia. La 45enne dopo il divorzio da Brad Pitt (con cui è stata sposata tra il 2014 e il 2019) ha dovuto occuparsi con più energie dei figli. Con il collega ha infatti Maddox, 18 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemellini di 12 anni Knox e Vivienne. Dirigere un film l’avrebbe costretta a rimanere sul set per moltissime ore. Quando si è uno degli interpreti di una pellicola invece i tempi sono più “umani”. Lo ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata a ‘Entertainment Weekly’.

“Mi piace molto dirigere, ma c’è stato un cambiamento nella mia vita che non mi ha più permesso di stare dietro la macchina da presa. Ho bisogno di lavorare meno ore e stare di più a casa, quindi sono tornata a fare l’attrice per via di queste esigenze. Questa è la verità”, ha fatto sapere la diva hollywoodiana.

Quando tutti o quasi i suoi ragazzi saranno più grandi e autonomi vorrà però tornare dietro la macchina da presa.

Scritto da: la Redazione il 21/4/2021.