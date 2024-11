La notizia arriva durante La Vita in Diretta, anche la sua compagna di danza rimane di stucco

E’ la prima volta che uno degli insegnanti viene ‘allontanato’ durante il programma

“Non è mai accaduto nella storia del programma che un maestro venisse allontanato dal cast”, sottolinea Alberto Matano, assai sorpreso dalla decisione presa dalla produzione del dancing show. La notizia di Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle a un passo dalla finale lascia di stucco persino la sua compagna in pista, Federica Pellegrini, che però rimane in silenzio. Tutto accade durante la messa in onda de La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli, legata sentimentalmente all danzatore 40enne, ospite del programma, lo scopre in tv. Selvaggia Lucarelli commenta il ‘fattaccio’ nella sua newsletter. Le reazioni al colpo di scena arrivano immancabili.

Angelo Madonia fuori da 'Ballando': Bruganelli lo scopre in tv, Lucarelli commenta, ecco le reazioni al colpo di scena

Appena c’è l’ufficialità, Matano si rivolge alla produttrice 50enne, in studio con Carlo Aloia, il suo partner in pista: i due sono appena stati eliminati, anche se potrebbero essere ripescati durante la semifinale del programma di Rai1. Le chiede se sappia qualcosa di più a riguardo. "Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore, Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea”, ribatte lei.

Sonia parla anche dell’accesa discussione tra Madonia e la Lucarelli, quella che sabato scorso ha causato un parapiglia e portato alla difficile decisione di escludere Angelo dal talent. "La vicenda riguarda me e Angelo relativamente, ero stato appena eliminata. Perché si doveva parlare di me quando loro avevano appena fatto una esibizione bellissima? La protagonista di quel momento era Pellegrini, non di certo io". "Noi, essendo i loro maestri, sentiamo la situazione talmente tanto nostra che in qualche modo la prendiamo sul personale. Voglio anche dira una cosa nei confronti di Angelo. Ha fatto un grande lavoro con Federica Pellegrini”, aggiunge Aloia.

Il ballerino al momento non parla. A dire la sua ci pensa Selvaggia, quella che ha scatenato la replica secca del siciliano a Ballando, che dopo aver sentito le sue parole è sbottato. Lei, dopo aver apprezzato l’esibizione con la Pellegrini, gli ha fatto l’ennesima battuta in cui faceva riferimento alla sua relazione con Sonia. “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini–Madonia”, ha detto.

La produttrice 50enne, legata al 40enne, non sapeva nulla

“La Pellegrini liberata”, titola la giudice, opinionista, blogger e scrittrice 50enne. E ancora: “Il problema di Angelo Madonia, quest'anno, finiva davvero per 'elli', ma non ero io”. Per la Lucarelli non ci sono dubbi. In questa edizione ha visto il ballerino diverso dagli anni passati. Scrive: “Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso dagli anni scorsi”. Per lei la presenza di Sonia, diventata sua compagna, nel cast, lo ha penalizzato e quel che è accaduto è solo la conseguenza ovvia della situazione che si era venuta a creare.

La Lucarelli non perdona dopo la lite di sabato: per lei il danzatore si è affossato da solo a causa della relazione in atto con Sonia

Il litigio di Madonia in diretta tv, l’aver lasciato lo studio, mollando da sola Federica, le sue risposte non devono essere piaciute a Milly Carlucci. A pure al resto dello team. Anche Mariotto il pomeriggio a La Volta Buona aveva detto: “Io l’avrei eliminato”. La punizione c’è stata. “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi. Gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”, si legge nella nota di viale Mazzini.