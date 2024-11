''Sono stati quasi 4 anni di dolore terrificante'': Naike Rivelli racconta commossa la scomparsa del cognato per un tumore

La 50enne parla di Andrea Longhi, il compagno di Carolina Fachinetti, deceduto il 26 febbraio 2020

Naike Rivelli a Luca Casadei in One More Time racconta commossa la scomparsa del cognato per un tumore. La 50enne parla di Andrea Longhi, il compagno di Carolina Fachinetti, deceduto il 26 febbraio 2020 dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello, diagnosticato nel 2017. La 40enne da lui hanno avuto due figli, Alessandro, 10 anni, e Giulia, 8.

“Carolina si è innamorata di questo ragazzo fantastico, gli hanno diagnosticato un tumore al cervello e gli hanno dato pochissimi mesi, che poi si sono trasformati in quasi 4 anni di dolore terrificante. Vedere comunque persone a cui vuoi bene attraversare tutto questo così giovani con dei bambini di mezzo è tanta roba. Ma, ragazzi, succede tutti i giorni”, spiega con voce commossa Naike.

“Chi conosce il tumore, sa tutto. Non c’è bisogno neanche di parlarsi, basta guardarsi negli occhi. Mia sorella, dopo nove anni, sta riniziando a vivere”, aggiunge la primogenita di Ornella Muti. E chiarisce: “Anche per questo io sono molto accanita spesso sulle mie battaglie. Ti accorgi delle cose, quali sono quelle veramente importanti e quindi ti accanisci contro la superficialità e sai che è pieno di persone che stanno vivendo quell’esperienza. E, non lo so, diventa tutto più serioso in qualche modo, no? E quindi cerchi di dare degli imput, dei messaggi un po’ più concreti, perché ti rendi conto di quanto è tutto un attimo”.