Angelo Sanzio è sempre più felice con il fidanzato Enrico Bel Mondo. Tra i due c’è grande passione e arriva anche il primo bacio ‘social’. “Tu che sei l’infinito tra i miei desideri”, scrive l’ex concorrente del Grande Fratello 15 per accompagnare lo scatto postato su Instagram.

La differenza d’età, i dieci anni in più di Enrico, non contano nulla. Angelo Sanzio ha trovato nel consulente sardo la sua dolce metà. I due si sono conosciuti su Facebook a febbraio scorso, prima hanno chattato, poi si sono incontrati a Roma. Proprio durante un passeggiata per le vie della Città Eterna è scattato il primo bacio, a Fontana di Trevi. Ora c’è anche quello social, a testimonianza che la storia d’amore prosegue.

I due fanno progetti in grande, ma nessuna voglia di correre. “Abbiamo affrontato questa conoscenza con estrema maturità…sarà che è più grande di me di dieci anni. Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale”, ha confessato Angelo parlando del fidanzato a Leggo a inizio ottobre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2019.