Anna Dello Russo non aveva abbastanza spazio nella sua cabina armadio per mettere tutti i vestiti che possiede. L’icona fashion è stata così ‘costretta’ ad acquistare un intero appartamento per riporre tutti i capi che ha collezionato nel corso degli anni. Dopo i rumour circolati tempo fa, è stata lei stessa ad ammetterlo durante un’ospitata in diretta nel programma ‘Detto Fatto’. Quando la conduttrice Bianca Guaccero le ha chiesto se fosse vero quel che era stato scritto su alcuni giornali, lei ha risposto: “Non sono una multimiliardaria. Però è vero, tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba”.

Durante l’intervista nel programma di Rai2, la Dello Russo, che dal 2006 è direttrice creativa di ‘Vogue Japan’, ha anche parlato del suo percorso personale che l’ha portata a diventare uno dei personaggi più influenti del mondo della moda a livello mondiale. “Io ho iniziato questo percorso partendo dal latino e dal greco. Ho fatto gli studi umanistici e classici. E sono orgogliosa di questo. Oggi ci sono i social che sono una scorciatoia, io invece ho fatto un percorso diverso”, ha spiegato.

La 58enne originaria di Bari, famosa per i suoi look spesso più che appariscenti, ha poi voluto sottolineare come l’età nel suo mondo non conti. “Nella moda non ci sono regole. Abbiamo visto JLo durante l’ultima settimana della moda di Milano. A 50 anni è pazzesca”, ha aggiunto. E sugli ultimi trend nel mondo del fashion ha detto: “Oggi anche nella moda bisogna dire basta agli sprechi. I vestiti si possono mettere anche più di una volta. Oppure si possono rivendere e riciclare in altri modi”.

Scritto da: la Redazione il 26/9/2019.