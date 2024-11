Anna Falchi paparazzata col presunto nuovo fidanzato che ha 21 anni meno di lei: i baci con Theo in cover su 'Diva'

La 52enne pizzicata insieme all’architetto 31enne con cui si lascia andare pure in strada

A Roma i due passeggiano e mostrano grande affinità e passione

Anna Falchi non sarebbe più sola. La conduttrice 52enne è stata paparazzata a Roma col presunto nuovo fidanzato che ha 21 anni meno di lei. I baci con Theo, così, finiscono sulla cover di Diva e Donna.

Lui è un giovane architetto 31enne, Theodorico Napolitano. Anna durante la passeggiata notturna per le vie della Capitale mostra grande feeling con il ragazzo: la notevole differenza d’età tra i due non sembra un problema, anzi.

Theo, interrogato dal settimanale sulla relazione con la Falchi, evita i proclami e non si espone: “Dovreste chiedere ad Anna, non a me. Non mettetemi in difficoltà con Anna”. Da quel che racconta il giornale, i due avrebbero iniziato a frequentarsi come amici, ma poi sarebbe nato qualcosa di più.

Anna già lo scorso settembre aveva partecipato a un evento mondano con il professionista accanto. Theodorico ha il padre romano e la madre tedesca. Ha studiato in Italia e all’estero e parla fluentemente, oltre all’italiano, pure il tedesco e lo spagnolo. Esercita la sua professione, la stessa del papà, tra la Capitale e Milano. Prima di lui la Falchi era stata avvistata con Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, e poi con Simone Barbato. Entrambi dovrebbero essere stati solo flirt passeggeri.