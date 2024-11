Carmen Di Pietro a 'Belve' colpisce per il viso 'tiratissimo': ha fatto un lifting? Il botta e risposta con la Fagnani sulla chirurgia

La 59enne mostra un aspetto radioso in tv, la giornalista le chiede dei ritocchini

Carmen Di Pietro si accomoda sulla ‘scomoda’ poltrona di Belve. In tv, su Rai2, colpisce per il viso ‘tiratissimo’: ha fatto il lifting? Sui social in tanto se lo domandano e criticano il suo aspetto ‘radioso’. La 59enne replica a tutte le domande ficcanti di Francesca Fagnani, compreso un botta e risposta sulla chirurgia estetica. La showgirl parla solo di “punturine”, ma nega gli interventi, a parte il seno, che le è pure scoppiato.

“Ma quanto è tirata? Non sembra più lei”, scrive una follower. “Se non avesse rifatto le labbra sarebbe stato molto meglio. Parla malissimo”, commenta un altro. “E’ totalmente irriconoscibile, un viso asimmetrico che disturba un po’. Pazzesco come ci si voglia ridurre”, aggiunge una donna. C’è pure chi si chiede: “Ma cosa si è fatta? E’ completamente diversa?!?”. Il popolo del web non perdona. Punta il dito contro Carmen che non ha neppure una ruga.

La Fagnani le ricorda una sua dichiarazione: “Sono tutta rifatta dall’ombelico in su”. Desidera che la Di Pietro faccia l’elenco dei suoi ritocchini. “Punturine a destra e a manca, quello sì - replica Carmen - Il seno mi è scoppiato quindi lo sanno tutti”. La giornalista le parla della bocca, l’artista ribadisce: “Punturine”. Anche per il naso: “Tutte punturine, è vero!”. La padrona di casa rimane scettica sulla sua risposta.

Carmen torna sul seno scoppiato: “Ero in aereo e ho sentito dentro di me un ‘bum’ e sono andata alla toilette. Fuori mi chiedevano se stessi bene, è arrivata anche l’ambulanza all’arrivo”. La Fagnani le ricorda che Cristiano Malgioglio ha detto che questa cosa non sarebbe assolutamente vera, ma una trovata per accrescere la sua popolarità consigliata da lui. La Di Pietro è categorica: “E’ tutto vero”.