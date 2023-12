Antonella Clerici si fa improvvisamente serissima a 'E' sempre mezzogiorno': ''E' stata una battuta infelice, non mi sono scusata abbastanza''

Le parole di chef Sergio Barzetti provocano un enorme polverone, la 60enne interviene

“Lui è una persona al di fuori di ogni sospetto, so benissimo la persona che è”

Antonella Clerici interviene. A E’ Sempre Mezzogiorno, a inizio trasmissione, si fa improvvisamente serissima. Mette la parola fine alla polemica generata dalle parole di chef Sergio Barzetti. “E’ stata una battuta infelice, mi sono scusata abbastanza”, sottolinea.

Sul cuoco che cucina con lei in tv si è abbattuta una vera bufera mediatica. Tutto a causa di alcune sue frasi pronunciate durante il programma il 19 dicembre. Si parla dell’opportunità di bere vino mentre si cucina. Sul tavolo c’è un bicchiere di prosecco, la metà è utilizzata per la ricetta. “L’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier”, dice la conduttrice ironica. “Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito - dice Amadei - e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco”. Lo chef non riesce a stare in silenzio e aggiunge: “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”.

Antonella si rende immediatamente delle sue parole e cerca di rimediare: “Adesso, detto così… Non è carino”. Barzetti però continua e rilancia parlando della moglie: “Quando pasturavo (corteggiavo, ndr) Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia”.

Le affermazioni del milanese fanno inorridire il popolo del web e non solo. La polemica è dietro l’angolo. Lo chef, contro il quale tutti puntano il dito, si scusa su Instagram e in una storia scrive: “Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune”.

Antonella Clerici non può far finta di nulla. Così apre la sua trasmissione su Rai1 con volto serio e dice: “Volevo dire una cosa che è successa, voi come sapete quello che ho nel cuore ho nella bocca, quindi vi racconto sempre tutto. Martedì, c'è stata una infelice battuta che ha fatto il nostro Sergio Barzetti, che devo dire è una persona al di fuori di ogni sospetto, io lo conosco da tanti anni e so benissimo la persona che è, ma ha fatto veramente una battuta che…noi eravamo in diretta, io ho sottolineato che era una battuta infelice, ma forse non l'ho fatto abbastanza, era una battuta molto infelice”.

La presentatrice 60enne aggiunge: “Me ne dispiaccio, me ne scuso, perché questa è casa mia, quindi se qualcuno viene a casa mia, però è anche casa vostra, perché entra anche nelle vostre case e dice una cosa poco gradevole bisogna scusarsi. Lui l'ha già fatto sui social, ampiamente, io lo faccio per lui, per noi, qui che è la nostra casa. Quindi grazie”.

Barzetti collabora con la Clerici dal 2011. Ha iniziato con La prova del cuoco, poi ha continuato a È sempre mezzogiorno. E’ sposato dal 2007 con Laura Campagna, anche lei cuoca, con cui ha avuto la figlia Anita. Sono proprietari del ristorante Cucina Barzetti.