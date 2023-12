Sarebbero tempi durissimi per la 36enne: danno d’immagine immenso

Per Chiara Ferragni questo Natale 2023 sarebbe molto amaro. Stando a quanto avrebbe raccontato un amico dell’imprenditrice 36enne alla critica di moda ed ex caporedattore della direzione del Tg2, Mariella Milani, la moglie di Fedez sarebbe “distrutta”. E’ proprio la Milano a svelarlo ai microfoni dell’agenzia Adnkronos. “Non esce di casa da giorni”, racconta. L’influencer si sarebbe chiusa in un silenzio social dopo il video di scuse per il caso pandoro. Starebbe molto male.

''Chiara Ferragni è distrutta, non esce di casa da giorni'': silenzio social, ecco come starebbe l'influencer dopo il caso pandoro

L’accusa di pratica commerciale scorretta e l’eco mediatica planetaria l’avrebbero ‘annientata’. L’Antitrust ha condannato con una multa di un milione di euro due società collegate alla Ferragni per pratica commerciale scorretta. L'accusa è chiara per l’autorità: "Ha fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro ‘griffato’ avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino”. La donazione di 50mila euro, però, era stata fatta mesi prima dall’azienda. Lei, invece, avrebbe incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro. E’ arrivata così una maxi multa, il video delle scuse di Chiara e tutto il resto. Ma la vicenda non si è affatto esaurita. La Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione dell’Antitrust per vederci chiaro. Non solo. La Safilo, che produceva gli occhiali col marchio della fashion blogger, ha interrotto la collaborazione per “violazioni di impegni contrattuali”.

E’ un danno di immagine incalcolabile quello che ha avuto la Ferragni. La Milani rivela: “Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme. Ieri la notizia del suo pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’, altre reti e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”.

“Il video di scuse che ha fatto? - aggiunge la donna - Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out".