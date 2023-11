Antonella Elia festeggia 60 anni con un party a tema Barbie e tante amiche vip, ecco chi c'era: foto

Celebra il compleanno con una mega festa da Saxò Ristorante a Roma

Accanto a lei il compagno da cui è inseparabile, l’attore 49enne Pietro Delle Piane

Antonella Elia organizza una mega festa per il suo compleanno importante. La ex valletta e showgirl festeggia 60 anni con un party a tema Barbie e tante amiche vip da Saxò Ristorante a Roma. Si affida a Mambo eventi affinché sia tutto perfetto, come pure a Polilop, specializzato in serate magiche e matrimoni e Majà Events. A regalare allegria a una serata già frizzante ci pensa Cappellaio Matto animazione. Lei è splendida con l’abito fucsia firmato da Andrés Romo. Al suo fianco, inseparabile ormai da anni, c’è il compagno 49enne, l’attore Pietro Delle Piane.

Antonella Elia festeggia 60 anni con un party a tema Barbie e tante amiche vip, ecco chi c'era

E’ un giorno da ricordare, un 1 novembre favoloso. Antonella Elia condivide alcuni scatti della festa. Anche i moltissimi invitati fanno lo stesso. “Il mio compleanno è stato fantastico…grazie amici di essere stati tutti con me…in questo giorno bellissimo”, scrive. Anto è raggiante per tutto l’affetto ricevuto.

Celebra il compleanno con una mega festa da Saxò Ristorante a Roma. Alla festa Miriana Trevisan e Vera Gemma

Ci sono anche Nathaly Caldonazzo e Umberto Salamone

Al party ci sono tanti volti noti dello showbiz e della tv: Miriana Trevisan posa insieme alla festeggiata e a Vera Gemma. Arriva Maria Monsé, che si lascia immortalare con Alfonso Stani, prezzemolino, che sul social riempie il suo profilo con le foto del serata. Non mancano Nathaly Caldonazzo, sensuale accanto a Umberto Salamone, inviato di Rai Uno e presentatore.

Accanto alla festeggiata il compagno da cui è inseparabile, l’attore 49enne Pietro Delle Piane

Lui le fa uno scherzo, spingendole il volto nella torta...

Al compleanno di Antonella ci sono anche Roger Garth, Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, Adriana Volpe e Maria Tona. Sono tutti circondati dal magnetico e sognante mondo di Barbie, tutto pink, compresa la torta a più piani e i palloncini. Brindisi e risate per i 60 anni della Elia, che sorride: non ha paura di invecchiare. Sembra sempre un’eterna ragazzina di Non è la Rai.