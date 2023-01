Antonella Fiordelisi e le frasi sul 'pistolino' di Edoardo Donnamaria: ecco la versione dell'ex schermitrice

Durante la diretta del GF Vip Antonella ha parlato più volte del 'pistolino' di Edoardo

Sul web è stata quindi criticata per le frasi ritenute denigratorie verso Donnamaria

Durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda il 2 gennaio, Antonella Fiordelisi è stata sicuramente una delle protagoniste. A tener banco è sempre il suo rapporto turbolento con Edoardo Donnamaria, ma a far discutere sui social è stata l’ennesima frase deIl’ex schermitrice che ha fatto riferimento più volte al ‘pistolino’ del fidanzato.

Antonella Fiordelisi durante l'ultima puntata è stata al centro delle polemiche

La coppia è in crisi da settimane: dopo una partenza passionale, i due si sono incastrati in una serie di dinamiche, tra gelosie e ripicche, che hanno trasformato la relazione in un rapporto davvero complicato. La tensione e le discussioni si ripercuotono su tutta la casa di Cinecittà e la Fiordelisi, con il suo carattere battagliero, di certo non contribuisce a rasserenare gli animi. Durante l’ultimo live Antonella ha accusato Edoardo di non aver fatto nulla quando Oriana Marzoli si sarebbe buttata su di lui toccandogli il ‘pistolino’. Una frase che ha fatto ridere il web e che l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha ripetuto di nuovo in confessionale: “Oriana si è buttata su di lui verso il pistolino, dico il pistolino perché era piccolo’’. Alfonso Signorini ha quindi tagliato corto, ma sui social in molti si sono chiesti se la Fiordelisi avesse voluto mandare un messaggio ben preciso.

La coppia nelle ultime settimane è entrata in crisi

La Fiordelisi non ha reagito bene ad un momento di gioco tra Edoardo e Oriana

Nella notte però la concorrente è tornata sull’argomento proprio con Edoardo: “Ho detto pistolino perché in quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forse perché c’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un pistolone!’’. Donnamaria l’ha presa quindi con filosofia e si è fatto una risata: “Ah quindi era ‘ino’ perché ero con Oriana. Comunque Oriana non mi ha toccato come hai detto te! Era caduta e si era scoperta troppo. E nel cadere si è aggrappata addosso a me per rialzarsi’’.