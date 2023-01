''Non ho mai smesso di amarlo'': Belen era innamorata di Stefano mentre stava con Antonino? E’ bufera dopo le ultime dichiarazioni

La showgirl ha affermato di non aver mai smesso di amare il marito

In molti si sono quindi chiesti se Antonino Spinalbese sia stato un ‘ripiego’

Belen Rodriguez è finita nella bufera per le ultime dichiarazioni rilasciate sul marito Stefano De Martino. Intervistata dal settimanale ‘F’ ha infatti affermato di non aver mai smesso di amarlo. Sembra di capire che fosse innamorata di lui anche mentre stava con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì. Quando le è stato chiesto se sia tornata con il 33enne per il bene di loro figlio Santiago, ha risposto: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”. “Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme”, ha poi aggiunto.

Belen Rodriguez, 38 anni, con Stefano De Martino, 33

E ancora: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

“Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”, ha poi sottolineato.

Belen e Stefano sono sempre rimasti marito e moglie: il divorzio non è mai stato finalizzato

La Rodriguez, 38 anni, ha infine risposto a una domanda sui rapporti tra la sua famiglia e Stefano. Più volte si è infatti detto che una presunta “invadenza” dei parenti di Belù avesse portato De Martino ad allontanarsi. “In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose”, ha fatto sapere.