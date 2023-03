Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria innamorati pazzi a Milano dopo il GF Vip

La coppia nata nel reality sta vivendo giorni molto intensi tra Roma e Milano

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono davvero innamorati pazzi dopo il GF Vip. L'influencer e il volto di Forum hanno trascorso mesi difficili dentro la casa di Cinecittà, ma una volta fuori dal reality, tra loro sembra procedere tutto a gonfie vele.

Prima sono stati a Roma a casa di Edoardo, poi sono partiti per Milano dove la Fiordelisi ha un appartamento. Cene di sushi, shopping e serate con gli amici: sul suo profilo Instagram condivide le immagine delle sue giornate con il fidanzato. Anche Donnamaria posta sui social e, anche se è meno attivo, non risparmia dediche e conferme alla fidanzata come le parole accanto alla foto di Antonella che dorme: ''Mi sa che la devo lasciare, troppo bella per me''.

Tutta la tensione mostrata durante il programma tv sembra svanita. Senza le telecamere la coppia ha trovato un equilibrio, anche se Antonella non ha ancora portato Edoardo a Salerno dai suoi genitori. La schermitrice è molto legata alla famiglia anche se non ha voluto commentare la loro decisione di chiedere ai fan di non votare più per la figlia.