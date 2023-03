''Ora dobbiamo purificarci con la dieta'': Alex Belli e Delia Duran annunciano di aver iniziato la fecondazione assistita

La coppia aveva difficoltà a concepire in modo naturale, quindi è ricorsa alla scienza

Il percorso è iniziato e stanno seguendo una dieta particolare ed eliminando fumo e alcol

E’ iniziata la “purificazione” per aumentare le possibilità di avere un bambino: Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato di aver iniziato il percorso di fecondazione assistita. Dopo aver provato ad avere un figlio in modo naturale, la coppia ha saputo che c’è una certa “incompatibilità” che non permette alla cicogna di spiccare il volo senza l’aiuto della scienza. Così il 40enne e la 34enne hanno chiesto aiuto ai medici e ora stanno seguendo una dieta particolare dopo aver eliminato anche alcol e fumo.

L’attore ed ex gieffino vip ha spiegato a ‘Nuovo’: “Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”.

“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”, ha aggiunto.

In passato Alex e Delia avevano fatto sapere che il medico gli aveva vietato di fare l’amore tutti i giorni. Troppa attività intima avrebbe reso più difficile una gravidanza “tradizionale”. Ora invece il divieto è caduto: non è necessario per la fecondazione assistita.