Antonino Spinalbese spiega che Ginevra Lamborghini per certi aspetti gli ricorda sua madre: ''E' tutto quello che ho sempre cercato in una donna''

Il 28enne e la 30enne messi a confronto in diretta tv da Signorini durante la puntata del GF Vip

Il conduttore fa vedere all’ereditiera alcuni estratti dell’intervista su Chi dell’ex di Belen

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono messi a confronto da Alfonso Signorini durante la puntata del GF Vip. Il conduttore mostra all’ereditiera e cantante alcuni estratti dell’intervista rilasciata dall’ex di Belen a Chi nel numero in edicola dall’8 marzo. Il 28enne ha parlato di lei. Ha detto che per certi versi l’ex ‘vippona’ gli ricorda sua madre. “E’ tutto quello che ho sempre cercato in una donna”, ha ammesso.

Antonino ha confessato di aver superato alcuni pregiudizi su Ginevra: “Sì, perché era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in lei molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna”. Signorini desidera che ora in studio spieghi le sue parole.

Spinalbese non si nasconde e rivela: “Lei ha una sensibilità tutta sua, mi comunica quasi gli affetti che ho ricevuto da mia madre, percepisco questa sensibilità da lei. Lei c'è in maniera netta. E’ sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna”.

Ginevra, che l’ascolta sorridente, a sua volta confida: “Ha ragione Antonino, c'è un velo di tristezza dentro di me, è l'unico ad aver visto bene. Mi fa piacere che sia stato lui ad accorgersene. Mi sono sempre definita una ragazza dall'animo blu, ho dentro di me delle cose che non lascio far vedere a nessuno, ho tristezze che vengono da lontano e che copro con l'eccessiva risata, ironia e leggerezza”.

Nell’intervista Antonino ha anche chiarito il motivo per il quale non è riuscito a dire di no a Giaele De Donà e Oriana Marzoli, con cui al reality ha avuto ‘avvicinamenti’ pericolosi. “Uno dei miei problemi è proprio quello di non riuscire a dire di no. E poi volevo mettere alla prova quello che sentivo per Ginevra, capire se, di fronte ad altre conoscenze, sarebbe stata lei quella con cui avrei voluto approfondire”. La Lamborghini è compiaciuta. “Io non lo vedo così complicato Antonino - precisa al conduttore - Ha un altro tipo di mistero che è più intimo, più suo davvero. Io lo sto conoscendo, ci stiamo lavorando”.

Si parla del bacio segreto in sauna che i due si sono scambiati nella Casa. “Era il nostro segreto”, ha sottolineato Spinalbese. Sul fatto che possano diventare una coppia, l’ex hair stylist ha svelato: “Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”. Il ragazzo lo conferma anche in diretta tv, tra gli applausi del pubblico. I fan dei Gin Tonic vedono la loro speranza divenire realtà: i due potrebbero mettersi insieme.