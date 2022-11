L’ex di Belen categorico: “Non è la persona che cerco, l’ho capito”

La venezuelana 30enne sbaglia quando lui parla di Luna Marì…

Antonino Spinalbese torna sui suoi passi repentinamente e rompe con Oriana Marzoli al GF Vip, tutto a causa di sua figlia, la bimba di un anno e 5 mesi avuta da Belen Rodriguez, Luna Marì. “Mi pento di tutto”, confessa il 27enne. E aggiunge: “Non è la persona che cerco, l’ho capito”.

Antonino Spinalbese rompe con Oriana al GF Vip: ''Mi pento di tutto''. C'entra la figlia: ecco perché

Purtroppo la venezuelana, stella dei reality in Spagna, fa una gaffe imperdonabile con l’ex hair stylist. Antonino ha un piccolo crollo perché sente tantissimo la mancanza della figlia, lo confessa a Oriana tra le lacrime, la 30enne lo consola in maniera totalmente sbagliata. “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”, gli dice.

Spinalbese rimane di sasso, Oriana prova a rimediare: “Mi sono espressa male. Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male”. Ma il ragazzo non la perdona.

La venezuelana fa una gaffe imperdonabile su Luna Marì col 27enne

La Marzoli, capita la situazione incresciosa, si sfoga con Edoardo Tavassi: “Sono mortificata per quello che ho detto. Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla. Soltanto che anche ieri notte lui piangeva e oggi era tristissimo e quindi volevo capire meglio”.

Antonino però ormai ha deciso. Racconta quel che è accaduto a Patrizia Rossetti e Wilma Goich, rientrate in casa dopo il Covid. Lui con Oriana ha chiuso: “Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla”.

L'ex di Belen chiude con la 30enne

Spinalbese aggiunge: “Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare è quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto: ‘Mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto: ‘Anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”.

L’ex di Belen conclude: “Adesso riprenderò anche a stare in tranquillità con Giaele. Visto che fino ad ora avevo paura anche di parlarci”. La Marzoli è molto gelosa del suo rapporto con la De Donà.