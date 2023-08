La 36enne a Miami si sarebbe legata a Julio Iglesias Jr., 50 anni

Sul social lei commenta una foto di lui: l’uomo replica e scrive…

Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto il suo unico figlio Leonardo, 6 anni compiuti lo scorso 18 luglio, ormai è di casa a Miami, dove si è trasferita. Molti follower sul social le hanno chiesto perché non tornasse ancora in Italia dalla Florida. La showgirl, modella e attrice, ha fatto sapere di aver avuto necessità di cambiare per stare accanto alla sua famiglia. Sul ritorno, ha anche chiarito non non avere ancora stabilito una data per volare via. Ora sembrerebbe più chiaro il perché: affari di cuore… Ariadna negli States avrebbe trovato un nuovo amore: si sarebbe fidanzata col figlio di Julio Iglesias. Il gossip impazza e sta facendo il giro del web, grazie anche ad alcuni indizi che lascerebbero pochi dubbi.

La showgirl Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, si è fidanzata con il figlio di Julio Iglesias? Il gossip impazza e ci sono indizi concreti…

Ariadna si sarebbe legata a Julio Iglesias Junior, 50 anni, fratello del più famoso Enrique, 48 anni, anche lui cantante. Da quel che si vocifera, l’uomo era fidanzatissimo. Avrebbe tradito la donna con cui aveva una relazione proprio con la Romero, con cui adesso starebbe insieme. Così almeno raccontano dalla vicina Spagna.

La 36enne a Miami si sarebbe legata a Julio Iglesias Jr., 50 anni

Julio è stato sposato con la modella belga Charisse Verhaert, da cui ha divorziato nell'agosto 2020. A ottobre 2022 ha iniziato una relazione con la modella brasiliana Vivi Di Domenico, di vent'anni più giovane di lui. Ota tutto sarebbe finito 'per colpa' di Ariadna.

Su Instagram scambio di messaggi tra i due

Sul social l’artista posta una foto in cui è immortalato mentre osserva seduto in un bosco l’acqua che scende da una cascata. “Zen”, scrive. La Romero commenta con le faccine con gli occhi a cuore, lui replica: “Ariadna la fotografa più bella del mondo”. “Troppo facile con te bello”, ribatte la ragazza. E i fan inneggiano all’amore che sarebbe nato tra i due, pure avvistati insieme più volte mano per mano in città.