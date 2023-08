Ilary Blasi non si fa mancare proprio niente: dopo il Sudamerica e la Sardegna, ora è in vacanza nella meta alpina più chic d'Italia, ecco dove

La conduttrice 42enne non si ferma un attimo, ormai vera giramondo

Ilary Blasi è ormai una vera trottolina giramondo. Non si ferma un attimo. Da quando è arrivato il crack con Francesco Totti, a luglio 2022, la conduttrice 42enne si è concessa una miriade di vacanze. Pure in questa estate 2023 non si fa mancare proprio niente. Dopo il Sudamerica e la Sardegna, ora è in vacanza nella meta alpina più chic d’Italia: a Cortina d’Ampezzo.

Pochi giorni dopo la finale dell’Isola dei Famosi Ilary è volata a Rio de Janeiro, in Brasile, con il fidanzato Bastian Muller. Per almeno due settimane si è goduta giorni appassionanti nella patria verdeoro. Atterrata nuovamente in Italia, la presentatrice si è concessa qualche giorno spensierato in Costa Smeralda, dove ha incontrato anche l’amica Michelle Hunziker, che a Porto Cervo ha affittato una lussuosa villa dove soggiorna con le figlie e altri parenti. Giusto il tempo di tornare a Roma e rifare i bagagli ed eccola in montagna.

La Blasi nelle sue IG Stories svela l’arrivo a Cortina. E’ già giunta in hotel e ha disfatto le valigie. E’ pronta con un perfetto look montanaro a concedersi una lunga passeggiata. Il trekking l’appassiona e la diverte. Ammirare le vette ancora leggermente innevate, rigenerata dall’aria fresca la fa sorridere dalla felicità.

Ilary indossa una maglia nera a maniche lunghe e sopra un leggero piumino, sotto porta pantaloncini corti. E’ total black, a parte i calzini lunghi, rossi con sopra disegnate stelle alpine. Ai piedi ha scarponcini adatti per le camminate sui sentieri sterrati in montagna.

Occhialoni a mascherina specchiati e capelli al vento. L’ex Letterina, euforica, si lascia fotografare: i follower sono convinti che con lei ci sia Bastian, anche se per alcuni sarebbe già finita tra i due. Ilary non risponde, al polso sfoggia un vistoso Rolex. I fan ironizzano. “E’ uno di quelli di Totti”, sottolineano, facendo riferimento alla querelle degli orologi che i due hanno appena affrontato in tribunale. Il giudice ha stabilito che i preziosi ‘segnatempo’ acquistati dall’ex calciatore, e che la Blasi aveva portato via dalla cassetta di sicurezza al momento della rottura, siano gestiti da entrambi con un “affidamento condiviso”.