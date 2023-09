Ariadna Romero e il figlio di Julio Iglesias sempre più innamorati: le nuove immagini con dedica per il compleanno

I due si fanno vedere insieme sul social, dove ormai condividono tante foto

L’ex di Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto Leo, 6 anni, negli States col nuovo fidanzato

Non hanno più motivo per celare il loro sentimento, dopo essere usciti allo scoperto lo scorso inizio agosto. Ariadna Romero è felice con Julio Iglesias Jr, figlio di Julio Iglesias e Isabel Preysler, fratello del maggiormente noto Enrique. Il cantante 50enne fa un’appassionata dedica di compleanno alla cubana che oggi, 19 settembre, compie 37 anni. Sono innamorati.

“Congratulazioni alla mia piccola che oggi compie un anno di più! Mi rendi così felice. Ti amo baby!", scrive Julio. “Grazie amore mio per avermi reso così felice! Sei l'uomo più meraviglioso del mondo”, replica lei. L’ex di Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto Leo, 6 anni, negli States ha riscoperto l’amore e ora a tornare in Italia non pensa proprio.

Ariadna in un breve video racconta la sua gioia. La sua vita col Iglesias, 50 anni, è un vero “paradiso”, così sottolinea. Lei lo segue nei vari concerti in giro per l’America. Lo sostiene. La differenza d’età sembra non essere un problema: la coppia è in perfetta sintonia.

Julio, cantante e cantautore, come il padre e l’altro fratello 48enne, pare totalmente preso dalla Romero. In passato è stato sposato con la modella belga Charisse Verhaert, da cui ha divorziato nell'agosto 2020. A ottobre 2022 si è legato alla modella brasiliana Vivi Di Domenico, di vent'anni più giovane. Il legame si sarebbe spezzato proprio a causa dell’incontro dell’artista con Ariadna. Da alcuni mesi c’è solo la donna nella sua vita. I due assaporano ogni istante insieme e sui social la coppia raccoglie molti consensi. Lui conduce una vita super agiata, tra l’altro, forte del suo patrimonio, che ammonterebbe a 620 milioni di dollari.