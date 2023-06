Leonardo prende il diploma della scuola che frequenta in Florida

La cubana 36enne ormai da molto tempo sul social condivide scatti fatti negli States

Ariadna Romero potrebbe aver salutato definitivamente l’Italia. Si è trasferita insieme al figlio avuto dall’ex Pierpaolo Pretelli a Miami? Osservando le foto condivise sul social così sembrerebbe. La cubana ormai da tempo condivide solo scatti realizzati nella famosa cittadina della Florida, negli Usa. Non solo. Nelle storie mostra Leonardo, 6 anni il prossimo 18 luglio, che prende dalle mani delle maestre il diploma della scuola che ha frequentato. Il bambino lo mostra orgoglioso durante la consueta cerimonia di fine anno che molti istituti organizzano.

Ariadna Romero si è trasferita definitivamente a Miami col figlio avuto insieme a Pierpaolo Pretelli?

Sono tanti gli indizi che farebbero pensare a un trasferimento di Ariadna, che in Italia ha partecipato a tanti programmi tv, come Quelli che il calcio, Ballando con le stelle, Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Nel 2011 ha esordito al cinema con Finalmente la felicità, film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel 2017, è giunta in sala con Ovunque tu sarai e The Broken Key. E’ pure stata nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone, nel primo episodio della terza stagione. Anche nei commenti, tutti le chiedono quando abbia intenzione di tornare. Lei non risponde, se non con emoticon a forma di cuore.

Non sono solo le foto postate, ma pure il recente viaggio di Pretelli a Miami a ufficializzare quasi il ‘trasloco’ della Romero negli States. L’ex velino 32enne ha trascorso molti giorni lì accanto al figlio. E’ partito con Giulia Salemi, con cui, negli ultimi giorni, è tornato forte il gossip di addio. Secondo molti i due si sarebbero definitivamente lasciati.

Pierpaolo, però, a Miami ha mostrato grande feeling con Leo, molto affezionato anche all’italo-persiana 30enne, con cui era tutto sorrisi. Al momento Ariadna sulla sua nuova vita non dice nulla, come pure Pretelli, che non ha mai rivelato se il figlio ora viva negli Stati Uniti stabilmente. E anche sul crack vociferato con la Salemi rimane rigorosamente in silenzio.