La showgirl Ariadna Romero ufficializza la storia d'amore con il figlio di Julio Iglesias: il post social

L’attrice e modella 36enne pubblica due foto insieme al 50enne, lo tagga e scrive: “Noi”

Mette a tacere i gossip e ufficializza la sua storia d’amore. E’ passione tra Ariadna Romero e il figlio di Julio Iglesias, fratello del più famoso Enrique. Il post social della cubana è inequivocabile: la 36enne pubblica due foto. In una è appassionata col il 50enne. “Noi”, scrive taggandolo. Nell’altro scatto condiviso Julio Jr. è con Leonardo, il figlio che Ariadna ha avuto da Pierpaolo Pretelli. Il ragazzino di 6 anni sembra molto in sintonia con il cantante.

L’ex velino dovrà farsene una ragione: Ariadna potrebbe non tornare presto in Italia. In Florida, a Miami, dove si era momentaneamente trasferita per stare più vicina ai suoi parenti, che vivono lì, ha riscoperto il batticuore. Anche Julio Jr. posta lo stesso scatto. “Just us”, sottolinea. Lei commenta: “Te amo mi vida”, aggiungendo due cuori rosso fuoco.

Iglesias, cantante e cantautore, come il padre e l’altro fratello 48enne, è stato sposato con la modella belga Charisse Verhaert, da cui ha divorziato nell'agosto 2020. A ottobre 2022 ha iniziato una relazione con la modella brasiliana Vivi Di Domenico, di vent'anni più giovane. Il rapporto si sarebbe interrotto bruscamente a causa del colpo di fulmine con Ariadna, così almeno raccontano i gossip in Spagna. Stando a quel che si legge, l’uomo avrebbe un patrimonio di ben 620 milioni di dollari.

Ariadna volta pagina e sceglie un fidanzato che ha 14 anni più di lei. L’età sembra essere una bazzecola negli affari di cuore. La passione prende il sopravvento. E’ sicura del sentimento che prova, altrimenti non avrebbe presentato Iglesias Junior al figlioletto.