''Prima di lei le mie storie duravano solo 2 anni'': Roberto Farnesi spiega perché la compagna Lucya è la donna perfetta per lui

Roberto Farnesi si illumina parlando della sua famiglia. Lucya Belcastro, con cui sta insieme da nove anni, l’ha reso padre: è letteralmente innamorato della figlia Mia, che il prossimo 22 novembre compirà appena 2 anni. A Novella 2000 l’attore 54enne spiega perché la giovane compagna 27enne sia la donna perfetta per lui. “Prima di lei le mie storie duravano solo 2 anni”, sottolinea.

“Con Lucya vivo la mia storia più lunga - dice Farnesi, che nel cast de Il Paradiso delle Signore interpreta Umberto Guarnieri - . E’ il mio record, che si rinnova di anno in anno dal terzo in poi. Prima di conoscere lei, le mie relazioni duravano più o meno 2 anni. E anticipo la prossima domanda dicendo che il motivo per cui con lei sto bene è dovuto al suo modo di essere e di fare. E’ una ragazza molto semplice: abbiamo lo stesso modo di vedere le cose”.

“Abbiamo gli stessi valori. E’ una persona indipendente che ha il suo lavoro e, soprattutto, ha i piedi per terra. Dopo essersi laureata in Lingue, è andata subito a lavorare, prima in un negozio di abbigliamento, poi in una grande casa automobilistica. E ora in un’azienda di design di divani, dove ha rapporti con l’estero”, chiarisce ancora Roberto.

Farnesi con Lucya, però, nonostante abbia ‘fatto famiglia’, non pensa alle nozze. “Matrimonio? No, no, no. Ne parlavamo con Lucya proprio qualche giorno fa: il realtà non lo escludo. Forse quando avrò 80 anni - sottolinea - Ma a che serve il matrimonio se abbiamo messo al mondo una nuova vita? Questo è tutto quello che conta”.