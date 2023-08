Il pilota compie 34 anni, la cantante, sua fidanzata, gli fa una dedica speciale

“Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”, scrive la 33enne

Elodie è cotta di Andrea Iannone. La romana, in occasione del compleanno del pilota, si lascia andare: pubblica nuove foto di coppia per fare gli auguri al neo 34enne. Gli scatti li ritraggono insieme, tra baci passionali e sorrisi di grande felicità.

Baci passionali e sorrisi di felicità: Elodie pubblica nuove foto di coppia per fare gli auguri al suo Andrea Iannone

“Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”, scrive la 33enne per accompagnare le immagini di coppia. Iannone risponde alla dedica e replica: “Piccola peste, love you too!”. I due stanno insieme da un anno e il sentimento che li ha uniti non pare affatto essere evaporato, anzi. Elodie e Andrea sono uniti più che mai.

I due stanno insieme da un anno

Iannone ha presentato l’artista, ex volto di Amici, alla sua famiglia, che vive a Vasto. Elodie è andata a convivere col fidanzato e c’è chi giura che presto arriverà un bebè. Lei a Chi sulla cicogna aveva detto: “Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”. Parrebbe essere arrivato il momento giusto, chissà…

Lui replica chiamandola "piccola peste"

Il sentimento nato la scorsa estate non è stato un fuoco di paglia, come tutti inizialmente avevano creduto. Iannone supporta Elodie in ogni momento della sua vita, anche nel suo percorso artistico di grande successo. Lo stesso fa lei per il centauro, che, stando ai rumor, dopo la squalifica, dovrebbe tornare, pare, in sella a una Ducati, con il team indipendente Go Eleven, in Superbike nel 2024.