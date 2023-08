Nello scatto il rocker e la Taglienti seduti vicini alla stessa tavolata

La 22enne è la stessa ragazza che il 24enne aveva baciato in disco…

Damiano David dei Maneskin e Martina Taglienti stanno insieme? L’ufficialità non c’è ancora, intanto arriva la prima foto social del 24enne e la sua nuova presunta fidanzata, la stessa ragazza che a giugno scorso il romano aveva baciato in discoteca a Formentera. Il video della loro innegabile intimità aveva fatto rapidamente il giro del web, causando un pandemonio. Il rocker si era dovuto affrettare a pubblicare nelle sue storie un breve comunicato in cui svelava a tutti che con Giorgia Soleri era finita già da qualche giorno.

Damiano David dei Maneskin e la presunta nuova fidanzata Martina: la prima foto social

Ora c’è uno scatto che fa credere a tutti che la relazione sia iniziata. E’ Victoria De Angelis, bassista della band, a pubblicarlo. Nell’immagine postata si vede una grande tavolata. Il cantante e Martina sono seduti vicini. Per molti questo ennesimo indizio fa una prova.

L'ex Giorgia Soleri non commenta sulla Taglienti, 22 anni, modella affermata

Martina, 22 anni, è molto amica di Vic e anche di Thomas Raggi, chitarrista del gruppo. Ha frequentato il liceo Virgilio a Roma. E’ molto conosciuta del mondo del fashion, rappresentata dalla prestigiosa Elite Moda Management. Damiano la frequenta da tempo, secondo i ben informati ora il loro legame sarebbe qualcosa di più.

La 27enne però torna sul rapporto 'aperto' avuto col rocker 24enne e risponde a un follower a riguardo

La Soleri non commenta la foto, di Martina non dice nulla. I follower, però, tornano sulla questione. Nelle storie le chiedono di lei e Damiano. “Non pareva affatto una storia aperta, sicuro che non ti faceva comodo pensare lo fosse?”, le domanda un utente, facendo riferimento alle sue parole, quando ha detto a tutti che li legame con Damiano era, appunto ‘aperto’. L’influencer e scrittrice replica piccata: “Secondo me avete un’idea delle monogamie etiche stereotipata e appiattita”. Non aggiunge altro.