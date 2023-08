Cristina e Benedetta Parodi in vacanza insieme con la madre e i rispettivi mariti: foto

Aperitivo al tramonto per la 58enne e la sorella 51enne insieme agli affetti più cari

Le due coccolano mamma Laura che ha appena compiuto gli anni

Cristina e Benedetta Parodi assaporano il tramonto al Golfo di Marinella, in Sardegna. Le due si stanno godendo una splendida vacanza in famiglia, insieme all’adorata madre e ai rispettivi mariti, Giorgio Gori, sposato con la 58enne dal 1995, e Fabio Caressa, che si è unito in matrimonio con la 51enne nel 1999. Per tutti una foto di gruppo mentre sorseggiano un aperitivo.

Cristina e Benedetta Parodi in vacanza insieme con la madre e i rispettivi mariti

Casual chic, sorridenti, entusiaste del tempo trascorso insieme, Cristina e Benedetta posano con il loro genitore preferito e i coniugi. Coccolano mamma Laura, ex insegnante di Lettere classiche in pensione. La donna ha da poco festeggiato il compleanno, così come la figlia minore, nata nel suo stesso giorno, il 6 agosto. All’appello manca Roberto, il fratello maggiore, 60 anni.

Aperitivo al tramonto per la 58enne e la sorella 51enne insieme agli affetti più cari

Laura Casabassa Parodi è gioiosa in compagnia delle figlie, con cui spesso di prende delle pause: ad aprile scorso è partita con loro per una breve vacanza a Bordighera. In occasione del suo compleanno, Cristina le ha scritto una dedica speciale.

Le due coccolano mamma Laura che ha appena compiuto gli anni

“Le mamme non si scelgono ma si ricevono in dono. Io sono stata particolarmente fortunata ad avere avuto una mamma giovane e molto bella (di cui tutti i miei amici si m’innamoravano) che oggi è diventata una super nonna adorata dai suoi nove nipoti. - ha sottolineato nel suo post la giornalista - E soprattutto una mamma che da brava insegnante quale è stata sa fare tutto. Tutto quello che io non so fare e che tu hai provato ad insegnarmi. Tipo oggi pulire con l’aceto i fornelli che non funzionano bene. E scusa che ti ho fatto lavorare anche nel giorno del tuo compleanno ( a lavastoviglie ha riversato tutta l’acqua fuori). Insomma giornata complicata, ma stasera festeggiamo… Auguri Mami, ti voglio un sacco di bene, come farei senza di te?”.

Anche Benedetta ha voluto condividere la sua dedica alla madre sul social e ha scritto: “Auguri mammina! finisci tu…e incomincio io! Il regalo più bello è che siamo insieme”.