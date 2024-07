''La felicità esiste'': Arisa pubblica le prime foto insieme al nuovo fidanzato Walter Ricci, guarda

La cantante 41enne si fa vedere insieme a lui: “Il mio amore”

Il 35enne è un musicista e cantante jazz molto conosciuto e che si è esibito con grandi nomi

“Due luglio. Assisto al primo concerto del mio amore. Sarai bravissimo. Non vedo l’ora”, dice Arisa in un video postato sul social. E’ in ascensore con l’uomo che le ha nuovamente rubato il cuore. La cantante 41enne pubblica le prime foto insieme al nuovo fidanzato Walter Ricci. In un post sottolinea, grata: “La felicità esiste”.

Erano due anni che non aveva una relazione stabile. Prima c’era stato il manager Andrea Di Carlo, poi l’infatuazione per Vito Coppola, con cui faceva coppia a Ballando con le stelle. Rosalba Pippa, questo il nome dell’artista all’anagrafe, cercava appassionatamente l’amore. Adesso pare averlo trovato accanto al 35enne nato a Napoli, musicista e cantante jazz conosciuto nell’ambiente. Ha già duettato con i più grandi musicisti del mondo come Dedè Ceccarelli, batterista di fama mondiale che ha collaborato anche con Ray Charles.

“Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza”, sottolinea Arisa.

Tra i due c'è una forte intimità

“Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio - aggiunge - Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Buona giornata”.