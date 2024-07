Il pilota diventa davvero il ‘dottore’ e poggia lo stetoscopio sul pancino di Francesca Sofia Novello

Con loro anche la figlia Giulietta, che il 4 marzo scorso ha compiuto 2 anni

Valentino Rossi sarà papà bis, la compagna Francesca Sofia Novello è di nuovo incinta. L’annuncio arriva sul social in modo molto divertente, con un servizio fotografico a tema. Lo sportivo 45enne e la modella 30enne regalano ai fan anche la rivelazione del genere del nascituro: avranno un’altra femminuccia.

La compagna di Valentino Rossi è di nuovo incinta! L'annuncio con un servizio fotografico a tema e la rivelazione del genere

Il campione di MotoGp, soprannominato il Dottore per dare la buona nuova sulla cicogna per la seconda volta in volo si trasforma davvero in un medico. Con il camice bianco addosso, poggia sorridente lo stetoscopio sul pancino della Novello. Con loro c’è la primogenita della coppia, che lo scorso 4 marzo ha compiuto appena 2 anni, è venuta al mondo nel 2022.

Il pilota diventa davvero il ‘dottore’ e poggia lo stetoscopio sul pancino di Francesca Sofia Novello

“‘E’ sicuramente una femmina Dottore!’. La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”, scrive entusiasta Valentino. La loro bimba avrà così una tenerissima sorellina.

Con loro anche la figlia Giulietta, che il 4 marzo scorso ha compiuto 2 anni

Insieme dal 2017, Rossi e la Novello, pur non cedendo alle nozze, sono affiatatissimi e innamorati. Lui ai microfoni di Sky Sport recentemente aveva confessato: “Fare il padre è un bell'impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza". E ancora: "Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi con me, quello fa la differenza”. Con un’altra neonata in casa sarà tutto ancora più bello a Tavullia, nel famosissimo ranch dove la coppia vive.

I tre sono felicissimi

Francesca Sofia a Mamma Dilettante aveva svelato, parlando della figlioletta: “Sicuramente avrà un fratello o una sorella. Io sono cresciuta come sorella, ho avuto la fortuna di condividere, di dividere, di non avere tutto per me: una cosa che nella crescita fa la differenza, soprattutto in una situazione come quella di Giulietta, che è la principessina di casa”. E aggiunto: “Mi piacerebbe avere un maschio, semplicemente per fare un'esperienza diversa”. Su questo non è stata accontentata…