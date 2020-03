Ashley Graham cambia il pannolino al figlio per terra mentre è in un negozio per alcune commissioni. La famosissima top model curvy è una mamma pronta a qualsiasi emergenza. Non ci sono fasciatoi in giro, ma ci pensa lei.

“La mer*a è diventata reale! Il primo pannolino esplode mentre fa le commissioni senza alcun fasciatoio in vista! Grazie a Dio mi sono ricordata di mettere il telo da cambio nella borsa dei pannolini!!!”, sottolinea. Come altri madri combatte per una maggiore diffusione dei fasciatoi nei luoghi pubblici. Multitasking, Ashley però va contro i tabù della maternità e risolve il problema.

E’ diventata mamma il 18 gennaio. La 32enne e il marito Justin Evin hanno accolto con immensa gioia Isaac Menelik Giovanni Ervin che ora ha sei settimane. La bella modella lo porta in giro con sé anche se ha da fare alcune cose. Se ha necessità di cambiare il pannolino al bambino, si destreggia con disinvoltura e lo fa per terra.

Lo scatto, condiviso sul social, cattura un mare di ‘like’. Il suo messaggio ‘body positive’ e da mamma che non si fa spaventare dai problemi va dritto al cuore delle sue fan, che la eleggono a loro paladina. Ashley Graham allatta al bar, usa il tiralatte in taxi e cambia il pannolino al suo bebè per terra al supermercato. Niente la ferma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2020.