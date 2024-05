''Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo'': Ambra Angiolini fa una rivelazione forte sull’ex Francesco Renga

L’attrice 47enne e il cantante 55enne sono stati una coppia dal 2005 al 2015 e hanno due figli

Al Riviera International Film Festival racconta il sentimento che rimane dopo una separazione

Ambra Angiolini non lo nasconde. E’ indissolubilmente legata all’uomo con cui ha messo al mondo Jolanda e Leonardo, rispettivamente 20 e 18 anni. Al Riviera Film Festival, a Sestri Levante, sul palco, davanti ai presenti, l’attrice 47enne racconta il sentimento che rimane dopo una separazione e fa una rivelazione forte sull’ex Francesco Renga. “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo”, svela.

Sono stati una coppia dal 2005 al 2015. Lei ha trascorso insieme al cantante 55enne e i loro ragazzi il suo compleanno. E’ accaduto lo stesso alla festa del figlio minore, ora maggiorenne.

Ambra, quando le viene chiesto del suo legame con Francesco dice: “Siamo abituati alla guerra in tutte le questioni del mondo e quindi vedere due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso provoca dubbi, incertezze. Ma guardate che non è sano. E’ molto più sano credere che qualcosa davvero si possa salvare perché è la cosa giusta. Noi non l'abbiamo fatto solo per i nostri figli, perché sarebbe sempre la stessa storia, ossia ‘non mi separo perché ho i figli’, oppure ‘mi separo per i figli’. Questi poveri figli in questo modo finiscono per avere sulle spalle uno zaino di pietre da 70 chili che non bisognerebbe mettergli addosso, e ve lo dico per esperienza, almeno per la mia, non voglio insegnare nulla a nessuno”.

“Lo dobbiamo fare per noi stessi, cioè per diventare persone migliori. Se non ci sono precedenti di violenza psicologica o fisica, quello è un altro discorso, entriamo in un'altra questione che non riguarda me - continua l’artista - Se non c'è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è meglio così. Noi, superata la delusione, superata la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell'amore continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”.

Ambra aggiunge: “Siamo contenti che tanta gente ogni volta che postiamo un video ci dice: ’Perché non tornate insieme?’. E’ un po' l'effetto dei film d'amore, delle commedie che ci piacciono tanto guardare. Io ho visto cento volte Dirty Dancing, ed è bello che anche noi facciamo quell'effetto. Ma proviamo semplicemente a pensare che, quando non si fa la guerra, possiamo imboccare la strada della pace. E pensiamo di voler vivere in un mondo che non si distrugge da solo. Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. E' chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato che noi condividiamo felicemente”.