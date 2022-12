Asia Argento per la prima volta sul red carpet con il fidanzato più giovane di lei di 21 anni: foto

L’attrice 47enne stretta al 26enne Michele Martignoni, campione del mondo dell’MMA

I due si lasciano fotografare da piccioncini alla prima del film “Tre di troppo” a Roma

Asia Argento, innamorata a Roma, alla prima del film di Fabio De Luigi, “Tre di troppo”, si regala il suo primo red carpet con il fidanzato più giovane di lei di 21 anni. L’attrice 47enne sfila davanti ai fotografi stretta a Michele Martignoni, 26 anni, lottatore professionista, campione del mondo di MMA.

Asia Argento per la prima volta sul red carpet con il fidanzato più giovane di lei di 21 anni Michele Martignoni

Asia e Michele sono raggianti insieme, poco importa dell’età anagrafica che li separa. Legati dalla scorsa estate, la Argento e Martignoni sono diventati inseparabili.

La mamma di Anna Lou, 21 anni, avuta dall’ex Morgan, e Nicola Giovanni, 13, nato dalla relazione con Michele Civetta è la prima tifosa dello sportivo. A ottobre, quando lui ha combattuto per conquistare il titolo mondiale, era in prima fila per applaudirlo. Poi sul social si è fatta anche vedere tutta nuda, con solo la cintura iridata di Martignoni addosso, e ha scritto: “Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, ‘The belt came to Rome and it will stay here’”.