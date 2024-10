A Donne sull’orlo di una crisi di nervi la 49enne e la 59enne se ne dicono di tutti i colori

Piero cerca di riportare la pace, ma lo scontro tra le editorialiste fisse dello show non si affievolisce

A Donne sull’orlo di una crisi di nervi accade quel che non ti aspetti. Durante le prove del comedy show di Chiambretti, in onda su Rai3, Asia Argento da della 'rompica…’ a Rosita Celentano e scoppia la bagarre tra le due, che insieme ad Alba Parietti sono le editorialiste fisse del programma.

Asia Argento dà della 'rompica...' a Rosita Celentano durante le prove dello show di Chiambretti: scoppia la bagarre tra le due

Piero prova immediatamente a riportare la pace, ma l’attrice 49enne attacca la figlia del Molleggiato 59enne e non è facile calmare gli animi e tornare alla normalità.

Tutto parte dalla figlia di Dario. Sta per provare il suo editoriale, ma la collega si alza dalla sua postazione. La Argento sbotta: per lei questa è una vera mancanza di rispetto. “Vado a correggere”, dice Rosita. Asia non trattiene il disappunto. “Ah, lei nemmeno ascolta la Rosita. Si fa i ca**i suoi. Rimani a ascoltare, noi abbiamo ascoltato il tuo e quindi ora tu ascolti il mio”, le urla.

A Donne sull’orlo di una crisi di nervi la 49enne e la 59enne se ne dicono di tutti i colori

La Celentano replica piccata: “Asia però abbassa i toni, cavolo”. “E tu non rompere il ca… e ascolta”, le risponde l’altra. Piero Chiambretti prova a metterci una pezza: "Dai, siamo una famiglia. Diciamo le cose in modo più allegro". La Argento però non cede: "Sì, e infatti c'è sempre la rompica**o nella famiglia. Stai seduta e ascolta quello degli altri. Siamo qua, facciamo le cose insieme, poi quando abbiamo finito ci alziamo e ce ne andiamo".

Piero cerca di riportare la pace, ma lo scontro tra le editorialiste fisse dello show non si affievolisce

Rosita non accetta insegnamenti da ‘maestrina’ e ribatte: "Non puoi sapere dove stavo andando, io mi stavo andando a sedere lì, ma non è compito tuo, stai a fare il tuo. Invece di stare a bacchettare tutti quanti”. Lo sguardo di Asia, torvo e scostante, esprime tutto il suo malomore nei confronti della vicina di bancone.