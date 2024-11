''Soffro di attacchi di panico: chiedo alla psicoterapeuta quando guarisco?'': Diana Del Bufalo fa capire da quale trauma nasce tutto

L’attrice e cantante 34enne confessa: “Di base il mio lavoro non collima con quello che sono”

Fidanzata da due anno con Patrizio svela: “La mia vita oggi è più bella di quel che osassi immaginare”

Diana De Bufalo, in teatro con lo show “Sogni e Desideri”, non lo nasconde. In una lunga intervista al Corriere della Sera ribadisce ancora una volta: “Soffro di attacchi di panico”. Chiede sempre alla sua psicoterapeuta quando guarirà definitivamente. L’attrice e cantante, ex volto di Amici, fa capire chiaramente da quale trauma nasce tutto: è il mondo dello spettacolo a scatenarle in gran parte queste ‘crisi’.

Felicemente fidanzata, la 34enne ammette: “La mia vita oggi è più bella di quel che osassi sognare. Non per insicurezza, eh? Di me ho sempre avuto grande considerazione. Tranne nella fase in cui ero cicciottella, e tutte si fidanzavano e io no”. Ha il corpo che le piace da quando è diventata vegetariana.

Diana poi confida: “Soffro da anni di attacchi di panico, causati da una serie di traumi”. Quando le si domanda cosa le sia accaduto, replica: “Ma non si dice! Se sei famoso dei fatti tuoi veri non puoi mai parlare perché esponi mille altri… Di base, il mio lavoro non collima con quello che sono. C’è una meschinità e una vanità generale che mi disgustano. Ti prendono per una parte, e quelle scartate subito a sparlarti dietro…”.

L'attrice e cantante 34enne insieme al fidanzato Patrizio

La Del Bufalo si cura: “Vado da una psicoterapeuta. Le chiedo: quando guarisco? Mi dice che ognuno ha i suoi tempi. Ma c’è gente che non sa cosa sia il panico. Tipo il mio fidanzato. Uno molto logico. Patrizio, direttore finanziario di una società. E’ più grande e stiamo insieme da due anni”. I due vivono nella sua casa in campagna alle porte di Roma.

A scuola andava piuttosto male, ad Amici Diana ha mostrato, invece, il suo grande talento. Chiarisce cosa sia per lei questa parola: “E’ quando ti viene molto facile fare una certa cosa molto bene. A me quello che faccio viene facile, senza studiare troppo. Mi scuso: sembrerò arrogante”.